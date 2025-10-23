Encuentran muerto a joven colombiano de 22 años en Brasil; su padre lo buscaba en redes

La historia de Samuel Bonilla, un joven colombiano de 22 años, ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Su padre, Fabián Bonilla, se hizo viral luego de aprender a usar TikTok para pedir ayuda en la búsqueda de su hijo, desaparecido en Brasil.

Samuel había sido visto por última vez el lunes 13 de octubre, alrededor del mediodía, en el barrio Vila C. Nova, en Foz do Iguaçu, ciudad donde residía. Desde entonces, no se volvió a saber nada de él. Su padre, desesperado, decidió usar las redes sociales para amplificar la búsqueda, grabando videos en portugués con el fin de llegar a más personas en el país vecino.

“Hoy quiero pedir la ayuda de usted, que me está viendo. Tengo a mi hijo perdido. Está en Brasil. Hace aproximadamente ocho días salió de la ciudad de Foz do Iguaçu. No sabemos nada sobre él. Mi esposa ya viajó hace cinco días, lo está buscando y yo viajo más tarde”, había contado entre lágrimas en uno de sus videos.

Su padre confirmó trágica noticia

El padre de Samuel viajó finalmente a Brasil para sumarse a la búsqueda. Sin embargo, la esperanza terminó de manera devastadora. Este jueves 23 de octubre, Fabián Bonilla confirmó a través de un video que su hijo había sido encontrado sin vida.



“La búsqueda acaba de terminar. Estamos aquí en la policía científica de Foz do Iguaçu y ya está plenamente identificado el cuerpo. Nuestro hijo ha muerto. Gracias por su apoyo”, expresó visiblemente afectado.

Aunque no se han revelado detalles sobre las circunstancias de la muerte del joven colombiano, el caso ha generado gran tristeza entre los usuarios que siguieron la historia. En los comentarios, cientos de personas enviaron mensajes de apoyo y condolencias al padre: “Lo siento mucho señor, Dios lo bendiga y le ayude a sanar este dolor”, “Tenía esperanza, lo lamento demasiado”, escribieron algunos usuarios.