Encuentran muerto a reconocido fotógrafo colombiano en México: esto se sabe

El fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz Leal, de 34 años, fue encontrado muerto en su apartamento ubicado en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México. Fueron las personas con quienes compartía vivienda quienes hallaron el cuerpo en la mañana de este jueves, 13 de noviembre, luego de no haber tenido noticias suyas durante varias horas.

Según información divulgada por el periodista mexicano Antonio Nieto, de La Silla Rota, el artista fue encontrado desnudo y boca abajo. Este detalle llevó a las autoridades a contemplar la posibilidad de que hubiese estado acompañado antes de su fallecimiento, aunque por ahora no existe confirmación oficial.

La noticia causó profundo impacto en la comunidad artística y fotográfica de Santa Marta, ciudad de origen de Ortiz Leal, donde era ampliamente apreciado por su trabajo en retrato y fotografía documental.

Jonathan Ortiz Leal Foto: X

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Familiares del fotógrafo señalaron que, al momento del hallazgo, no se observaron signos evidentes de violencia; sin embargo, será la necropsia la que determine con precisión la causa del deceso.



Un allegado relató a medios locales cómo fue el momento en que descubrieron el cuerpo: “Sus compañeros comentan que él se encerró en su habitación y, al pasar varias horas sin obtener respuesta, entraron al cuarto y lo encontraron sin vida”.

Tras confirmarse el fallecimiento, la familia del fotógrafo pidió ayuda a la Embajada de Colombia en México y a las autoridades locales para agilizar los trámites de repatriación. “Sus compañeros se comunicaron de inmediato con nosotros en Colombia”, indicó uno de sus parientes.



¿Quién era Jonathan Ortiz Leal?

Ortiz Leal se había establecido en México para fortalecer su carrera como fotógrafo profesional. Trabajó con reconocidas publicaciones, entre ellas Playboy México, y colaboró con modelos de amplia proyección, como Karely Ruiz, así como con las argentinas Lara Agostina Granados y Emelia Victoria.