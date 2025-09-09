Enigmático mensaje del subsecretario de Estado de Estados Unidos sobre Venezuela

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, sorprendió con una publicación en redes sociales que ha sido interpretada como un mensaje cifrado hacia Venezuela. Su publicación coincidió con recientes declaraciones de Donald Trump sobre posibles acciones contra el Cartel de los Soles.



La imagen que desató especulaciones

Christopher Landau compartió en su cuenta oficial una fotografía del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, principal terminal aérea de Caracas. La imagen mostraba los característicos pisos y murales del artista venezolano Carlos Cruz-Diez, acompañada de un breve texto: “El que sabe, sabe”.

El mensaje, aunque críptico, fue rápidamente identificado por usuarios de redes sociales y analistas como una referencia directa a Venezuela. De hecho, Landau reaccionó con un “me gusta” cuando se le comentó que se trataba del aeropuerto de Maiquetía, lo que confirmó la intención del guiño.

Contexto de tensión entre Washington y Caracas

La publicación de Landau no se da en el vacío. El pasado fin de semana, el presidente Donald Trump fue consultado por periodistas en la Casa Blanca sobre si contemplaba operaciones militares contra organizaciones criminales en Venezuela, en particular el Cartel de los Soles, señalado de estar vinculado al gobierno de Nicolás Maduro.

La respuesta del mandatario fue breve y enigmática: “Ya lo descubrirás” (“You’ll find out”), alimentando las especulaciones sobre un posible aumento de la presión militar y diplomática en la región.

Operación militar estadounidense en el Caribe

Estados Unidos mantiene un despliegue militar de gran envergadura en aguas del Caribe, con destructores, submarinos nucleares y aeronaves de combate. Según la Casa Blanca, el objetivo es reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región, pero analistas interpretan que el verdadero trasfondo apunta a aumentar la presión contra el régimen de Maduro.

El Cartel de los Soles ha sido señalado por Washington como una estructura de altos mandos militares venezolanos dedicada al tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa. Las acusaciones han endurecido aún más la relación diplomática con Caracas.

Respuesta de Caracas: refuerzo militar en la frontera

Ante este panorama, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció un “refuerzo especial” de tropas y medios militares en cinco estados del país, principalmente en las costas del Caribe y el Atlántico.

De acuerdo con el funcionario, se han desplegado fuerzas en los estados Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, señalados como corredores del narcotráfico. Padrino afirmó que estas medidas responden a instrucciones directas de Maduro para garantizar la defensa territorial.

Un mensaje en clave diplomática

El críptico mensaje de Landau, junto a las recientes declaraciones de Trump, alimenta la percepción de que Washington prepara nuevos movimientos frente a Caracas. Si bien la publicación del subsecretario no explicita acciones concretas, su simbolismo en un momento de alta tensión política y militar sugiere que Venezuela sigue siendo un foco central en la estrategia exterior de Estados Unidos.