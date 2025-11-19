En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Equipo de Machado avala "toda presión necesaria", incluida la militar, para desmantelar a Maduro

Equipo de Machado avala "toda presión necesaria", incluida la militar, para desmantelar a Maduro

Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de la líder opositora, detalló la postura de su movimiento frente a una posible intervención, explicó la visión de futuro para Venezuela.

