"Es la etapa más inestable de Perú en su historia republicana": expresidente de Consejo de Ministros

La situación política de Perú se encuentra en un punto crítico tras la destitución de la Presidencia de Dina Boluarte y la posesión del nuevo presidente José Gerí. En entrevista con Blu Radio, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano aseguró que el país atraviesa “la etapa más inestable de su historia republicana” y que, detrás de esta crisis, existe una “alianza siniestra” entre los sectores más radicales de la derecha y de la izquierda.

“Elegir de manera irresponsable a una dupla como Castillo y Boluarte, avalada por un partido marxista leninista que no cree en la democracia nos ha puesto en esta situación, y esa es la penosa y vergonzosa realidad”, señaló, refiriéndose a los gobiernos de José Pedro Castillo, quien fue destituido del cargo, y Dina Boluarte, quien lo sucedió y tampoco completó su periodo presidencial.

De acuerdo con el exfuncionario, desde hace tres años existe en el Congreso peruano una coalición entre el fujimorismo (derecha) y el movimiento de Vladimir Cerrón (izquierda), que —pese a haberse presentado como enemigos irreconciliables— “han privilegiado sus intereses personales, políticos y partidarios y han dejado de lado el interés nacional”.



Grave deterioro a la seguridad ciudadana

Cateriano advirtió que, además del caos político, el país enfrenta un "grave deterioro en materia de seguridad ciudadana". Y es que solo en el primer semestre del año se registraron 161 homicidios, cifra superior a la totalidad de 2024, mientras que también aumentaron las extorsiones y ataques armados, lo que evidencia la expansión de economías ilegales como la minería ilícita.

“Hace años advertí al Congreso que la principal amenaza para el país era la minería ilegal. Y con la inacción de el inepto gobierno de Castillo y Boluarte, la minería ilegal ha avanzado lamentablemente en el país y esto ha traído como consecuencia el también el el el nivel delincuencial que nunca hemos tenido”, dijo.



¿Una economía estable pese al caos político?

Uno de los aspectos más llamativos, según Cateriano, es que Perú ha mantenido relativa estabilidad económica pese a los constantes cambios presidenciales. El exministro le atribuyó ese fenómeno al manejo prudente del Banco Central de Reserva de Perú, que "ha actuado con independencia y responsabilidad".



“El Banco Central de Reserva ha estado manejado por un funcionario competente, responsable, que no es demagogo y ha defendido la estabilidad monetaria del país con preceptos que son fundamentales. No gastar más de lo que se tiene, no endeudarse, no ser populista", aseveró.

Para Cateriano, el contexto económico internacional ha permitido que se aumenten los precios de los minerales en el país. Pese a que "la izquierda ha boicoteado la actividad minera en el Perú y ha permitido el avance de la minería ilegal", esta misma ha generado recursos económicos para Perú, lo que califica como una "tentación populista".



Una democracia vulnerada

El ex primer ministro calificó el proceso de destitución de Dina Boluarte como una violación al debido proceso. "En cualquier democracia, el debido proceso y el derecho de defensa son fundamentales”, pero aseguró que Boluarte "era indefendible desde el punto de vista político y penal" y que "usó la mentira como forma de gobierno de manera permanente".

Finalmente, Cateriano puntualizó que la inestabilidad institucional ha tenido efectos directos sobre la gestión pública, teniendo como resultado hospitales en abandono, servicios básicos deficientes y una alta rotación ministerial que impide ejecutar políticas sostenidas.

“El Perú tiene tres millones y medio de compatriotas no tienen agua potable. Sin embargo, las 50 empresas públicas que tenemos están ahí, son botines políticos. Y en ese aspecto hay un atraso. Pagamos las consecuencias de esta inestabilidad”, argumentando que el "gobierno vulnera permanentemente el orden democrático y constitucional", y que esa es "la razón fundamental por la cual los jóvenes en el Perú hoy protestan".

