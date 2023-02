Es una invasión ilegal de Rusia; estamos con Ucrania: embajadores de Reino Unido y EEUU en Colombia

Hace un año empezó la invasión de Rusia en Ucrania, desde entonces, miles de personas se han tenido que desplazar y han muerto en medio de los combates que se han registrado durante estos 12 meses. Tras el primer aniversario de esta invasión la Embajada del Reino Unido en Colombia decidió hacerle un homenaje a las víctimas y resaltar la valentía de los ucranianos. El evento se llevó a cabo en el parque El Virrey, en el norte de Bogotá y contó con la participación del embajador del Reino Unido, George Hodgson, y el embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri.

"La idea es mostrar a nuestros amigos ucranianos, tras un año de guerra e invasión ilegal por Rusia que estamos juntos con ellos aunque estemos lejos, geográficamente aquí en Colombia. Compartimos los mismos valores e intereses y queremos mostrarles que estamos juntos, esa es la idea" señaló el embajador Hodgson.

Por su parte, el embajador Francisco Palmieri resaltó la resiliencia de los ucranianos y rechazó nuevamente la invasión asegurando que su país continuará apoyando a Ucrania.

"Es importante levantar conciencia en Colombia y en toda Sudamérica, esa guerra con Ucrania es algo que nos preocupa a todos y queremos llamar la atención en este aniversario de estar con la gente y el pueblo ucraniano" explicó Palmieri.

Publicidad

Con un arreglo floral en el parque empezó este evento, pero también había una obra de la artista Green Amarilla con un mensaje que decía "Gloria a Ucrania", la primera persona en firmar este cuadro fue una ciudadana Ucrania llamada Domenica, quien escribió "los héroes nunca mueren"

"Tengo estudiantes, colegas, familiares que ya no viven y están muertos, no quiero que yo u otras personas pensemos que esa es la historia, esas personas ya no viven y quiero que vivan siempre con nosotros, en mi alma y en mi corazón", señaló Domenica.