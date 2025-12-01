Espacio aéreo venezolano: IATA pide coordinación urgente a gobiernos

La crisis de conectividad aérea de Venezuela se intensificó tras el anuncio de la aerolínea española Iberia de extender la suspensión de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el 31 de diciembre. Esta decisión sigue las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Peter Cerdá, vicepresidente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), confirmó en una entrevista con Mañanas Blu, que las autoridades españolas extendieron la prohibición de no volar en el espacio aéreo venezolano hasta fin de año, afectando no solo a Iberia, sino también a otras compañías como Europa y Air Plus.

La decisión española impacta significativamente la conectividad, ya que el principal nexo de Venezuela con el exterior en estos momentos es precisamente a través de España, una ruta que moviliza aproximadamente 6.000 pasajeros a la semana.

Riesgo y precedentes en la aviación internacional

La medida de Iberia se suma a las preocupaciones de seguridad manifestadas por otras autoridades globales. Cerdá indicó que si bien IATA no puede validar o invalidar los recientes anuncios de Estados Unidos o del presidente Trump sobre el cierre total del espacio aéreo, sí han confirmado que las autoridades norteamericanas (la FAA) han notificado ciertas preocupaciones. La autoridad española y la europea (EASA) también han emitido notificaciones sobre el espacio aéreo venezolano.



El cierre o la recomendación de evitar un espacio aéreo por razones de seguridad no es un evento sin precedentes en la aviación internacional. Según el vicepresidente de IATA, esta situación se ha observado en zonas de conflicto como el Medio Oriente, así como durante la guerra de Ucrania y en temas relacionados con Irán e Irak.



Llamado de IATA a la claridad y coordinación

La situación se complica por la falta de claridad oficial. IATA ha emitido notas de prensa y ha hecho un llamado a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a los estados para que aclaren la situación que se está viviendo en Venezuela. Para la industria aérea, las últimas semanas han sido "muy complejas" debido a la cantidad y la "falta de información".

Este llamado se alinea con el comunicado de la Aeronáutica Civil de Colombia, que recordó que, de acuerdo con el Convenio de Chicago y los estándares de la OACI, cualquier cierre del espacio aéreo debe ser coordinado con el Estado soberano a cargo. Cerdá enfatizó la necesidad de una mayor involucración de la OACI para gestionar el transporte aéreo comercial y lograr una mayor aclaración.

Además de las advertencias internacionales, el gobierno venezolano ha prohibido previamente que varias aerolíneas, incluyendo Latam y Avianca, vuelen al país, limitando las opciones de conectividad.

