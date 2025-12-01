En vivo
Espacio aéreo venezolano: IATA pide coordinación urgente a gobiernos

El cierre o la recomendación de evitar un espacio aéreo por razones de seguridad no es un evento sin precedentes en la aviación internacional. Según el vicepresidente de IATA, esta situación se ha observado en zonas de conflicto como el Medio Oriente, así como durante la guerra de Ucrania y en temas relacionados con Irán e Irak.

