Esposos, sus tres hijos y un sobrino murieron en trágico accidente cuando regresaban de viaje

Una familia completa perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes 30 de diciembre, alrededor de las 4:00 de la mañana, en el estado de Paraná, al sur de Brasil. El siniestro dejó seis personas fallecidas, entre ellas dos bebés de apenas 10 meses, cuando el vehículo en el que se desplazaban chocó de frente contra un camión.

El hecho se registró hacia las 4:30 de la mañana en la vía PR-170, a la altura del municipio de Rolândia, en el norte de Paraná. La familia regresaba de un viaje cuando, por razones que aún son materia de investigación, el carro colisionó frontalmente con un camión que se dirigía al distrito de São Martinho.

Las autoridades confirmaron que las víctimas eran Alexandre Cordeiro y Adriana da Silva Souza Cordeiro, un matrimonio residente en el municipio de Florestópolis, junto a sus hijos Miguel de Souza Cordeiro, dos gemelos de 10 meses de edad y su sobrino, Elano Gabriel de Oliveira. Alexandre se desempeñaba laboralmente en el área de tornería y soldadura.

De acuerdo con reportes del Departamento de Bomberos y la prensa local, el camión involucrado en el accidente transportaba pollitos y se desplazaba desde Birigui, en el interior del estado de São Paulo, hacia Mandaguari, en Paraná. En el vehículo pesado viajaban dos personas: el pasajero resultó ileso, mientras que el conductor fue rescatado con vida y trasladado a un centro asistencial, según informó el medio g1.



Equipos de emergencia, peritos forenses y personal de tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia y adelantar las diligencias correspondientes. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, donde se realizaron los procedimientos legales.

Las causas exactas del accidente aún no han sido esclarecidas y continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes. El hecho ha generado profunda conmoción en la región y entre los habitantes de Florestópolis, donde la familia era ampliamente conocida.

