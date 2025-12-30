En vivo
Publicidad

Esposos, sus tres hijos y un sobrino murieron en trágico accidente cuando regresaban de viaje

Esposos, sus tres hijos y un sobrino murieron en trágico accidente cuando regresaban de viaje

El siniestro dejó seis personas fallecidas, entre ellas dos bebés de apenas 10 meses, cuando el vehículo en el que se desplazaban chocó de frente contra un camión.

