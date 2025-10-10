“Estamos listos para tomar el poder”: Urruchurtu dice que sigue en pie el plan 100 días de Venezuela

Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado y coordinador internacional de Vente Venezuela, aseguró en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que la oposición venezolana “está lista para tomar el poder” y que el plan de las primeras 100 horas y los 100 días continúa vigente.

El dirigente, quien permaneció meses refugiado en la embajada de Argentina en Caracas, habló tras conocerse el Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado, que, según dijo, ha sido recibido con esperanza entre los venezolanos.

“Hay un júbilo contenido dentro de Venezuela. Esto se ha recibido como una dosis de energía y una ratificación del compromiso de que estamos haciendo lo correcto”, expresó.

Urruchurtu explicó que el reconocimiento internacional representa “un acto de justicia” y un impulso para “terminar la tarea y concretar la libertad”, al recalcar que “no hay paz sin libertad”.



¿Qué pasará con la dictadura de Maduro?

Durante la entrevista, el dirigente sostuvo que la comunidad internacional ya entiende que la crisis venezolana “no es un asunto político, sino criminal”.



“El régimen ha llevado a Venezuela al punto crítico en el que está el país hoy, producto de esa estructura criminal y sus vínculos con el crimen organizado y el narcoterrorismo”, afirmó.

Aseguró que esta conciencia global ha generado un movimiento de gobiernos democráticos que reconocen el riesgo que representa la permanencia de Nicolás Maduro para la región y para la seguridad del hemisferio.

Urruchurtu insistió en que dentro del país existe un liderazgo organizado que no ha dejado de actuar, pese a la clandestinidad:

“Esto ha trascendido a lo político. Es una causa profunda que va más allá de los partidos. Hay un liderazgo que ha sabido conectar con la emoción y con la causa común del reencuentro del país”.

¿Qué pasará con el plan de 100 días para Venezuela?

Frente a quienes temen que una eventual intervención militar cause más caos, Urruchurtu respondió que “el verdadero caos ya lo representa el régimen”.

“Si alguien ha generado la migración más grande de la región, si alguien mantiene la mayor cantidad de presos políticos, es el régimen. Suponer que después de él vendría el caos es falso”, aseguró.

El representante de Machado confirmó además que existe un plan detallado para la toma del poder y la reorganización institucional:

“Por supuesto que tenemos un plan. Hemos trabajado en múltiples áreas con expertos para garantizar el control institucional y la reconstrucción del país muy rápido. Tiene las primeras 100 horas y los primeros 100 días. Estamos listos para eso”.

Urruchurtu explicó que hay comunicación permanente con el gobierno de Estados Unidos y otros países de la región.

“Estados Unidos es un aliado clave. Asumir al régimen como una estructura criminal ha marcado la ruta. Hay coordinación y buena comunicación con gobiernos de la región y de Europa”, dijo.

El dirigente señaló que el trabajo conjunto busca “aplicar presión diplomática, financiera y judicial”, al tiempo que se fortalecen los mecanismos internos de organización en Venezuela.

Finalmente, Urruchurtu aseguró que la oposición atraviesa su mejor momento tras años de persecución:

“Ha sido un proceso doloroso, pero el tiempo pone las cosas en su sitio. Ya nadie puede defender a este régimen criminal. Estamos en el mejor momento para lograr el cambio, con estrategia, determinación y responsabilidad”.

“Esta es una transición liderada por venezolanos. Estamos listos para tomar el poder”, concluyó.

