La comunidad digital lamenta la muerte de Koby Falks, creador australiano de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, quien falleció a los 42 años. Su fallecimiento se dio pocos días después de publicar un mensaje profundamente emotivo sobre su lucha personal por la autoaceptación.

La noticia fue confirmada a través de su cuenta de Instagram, donde sus seres queridos compartieron un mensaje anunciando su muerte el pasado domingo. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas del fallecimiento.

Conocido por su familia y amigos como Anthony Cox, Falks había alcanzado notoriedad en el mundo del contenido explícito, pero su última publicación en redes sociales reveló un lado mucho más íntimo y vulnerable. Acompañó sus palabras con una imagen antigua de él mismo, sentado en el piso de un dormitorio, en lo que muchos interpretaron como una despedida simbólica.

"Me tomó años dejar de actuar. Resulta que lo más aterrador no fue que me rechazaran, sino que me vieran", escribió en esa publicación. Falks también expresó que, tras años de esconder su verdadera identidad, había llegado el momento de mostrarse tal como era: "No habrá más máscaras. No habrá más espectáculos. Solo yo, tal como soy".

Estas palabras han resonado con fuerza entre sus seguidores, quienes han inundado su perfil con mensajes de apoyo, tristeza y agradecimiento por haber compartido su experiencia. Muchos destacaron el valor de hablar abiertamente sobre temas como la identidad, el miedo al rechazo y la necesidad de aceptación personal.

El legado de Falks no solo queda en el contenido que creó, sino también en su capacidad para inspirar a otros a mostrarse sin miedo. Su mensaje final ha sido interpretado por muchos como un llamado a la autenticidad en un mundo donde las apariencias pesan más que las verdades internas.

*Instagram pertenece a META, calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.