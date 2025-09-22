Estudiar en Estados Unidos sería mucho más difícil: visa costaría el doble

Las condiciones para viajar a Estados Unidos se complicarán bastante, y es que el costo de la visa americana de no inmigrante incrementará su precio desde el próximo 1 de octubre de 2025. De acuerdo con lo señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la medida pondrá a más de uno contra la pared, pues se acercará a los 2 millones de pesos.

Esta decisión, que pone a miles de colombianos en jaque, se produce tras el ajuste en las tarifas consulares, los cuales entran en vigor con la Ley One Big Beautiful Bill (Obbba), aprobada en julio de 2025 por el Congreso estadounidense.

La normativa establece ajustes en los precios de los trámites para cubrir gastos operativos y responder a nuevas exigencias de seguridad en los procesos migratorios que fueron solicitados durante la presidencia de Donald Trump.



Estudiar en Estados Unidos será más costoso

Muchos jóvenes ven en Estados Unidos una oportunidad para estudiar y fortalecer sus conocimientos académicos, ya sea a través de becas o programas de intercambio. Sin embargo, el panorama ahora resulta difícil para el bolsillo de los estudiantes.

La embajada de Estados Unidos reveló que el incremento afectará a todos los solicitantes que realicen el pago de la visa y agenden cita consular a partir del 1 de octubre.



Actualmente, el valor de la visa es de 185 dólares, es decir, unos $742.000. Pero con las nuevas tarifas, pasará a costar 435 dólares, lo que representa aproximadamente $1.700.000 de acuerdo con la cotización vigente.

El aumento no golpeará únicamente a los estudiantes. También impactará las visas de turismo, negocios y programas de intercambio, además de otras categorías de visa de no inmigrante.

Para entrar a Estados Unidos, se necesitan cierto tipo de visas dependiendo de la nacionalidad AFP

Colombianos afectados por el alza en la visa

La noticia genera un fuerte impacto en Colombia, uno de los países con mayor número de solicitudes de visa en América Latina. No es para menos: cada año, miles de viajeros, estudiantes y empresarios acuden a los consulados para gestionar su permiso de ingreso a Estados Unidos.



¿Cuáles son las categorías que suben de precio?

El incremento se reflejará en varias visas de no inmigrante, entre ellas:



B1/B2 (turismo y negocios)

F (estudiantes)

J (intercambio cultural)

M (formación vocacional)

H, L, O, P, Q, R (trabajo temporal y actividades especializadas)

Cabe aclarar que las visas que otorgan derecho permanente en el país mantendrán, por ahora, las tarifas actuales. Hasta el momento, no se ha confirmado un ajuste en estas categorías para lo que resta de 2025.