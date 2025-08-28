Exembajador de EEUU en Venezuela: "Buques no es un grupo para una invasión o enfrentamiento militar"

El Ejército de Estados Unidos hizo públicas fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al océano Atlántico cerca de Venezuela.

En una de las imágenes publicadas por el servicio audiovisual de la Defensa se observa a dos integrantes de los marines apuntando con dos rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

En el paquete de fotografías se observa a militares operando aeronaves, revisando la maquinaria de los buques y realizando simulación de otras maniobras.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró en su país "no hay espacio para el miedo" frente a la que señaló como la "agresión" de Estados Unidos, cuyo Gobierno advirtió que está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas" hacia su territorio, lo que incluye el envío de buques a aguas cercanas a la nación suramericana.

"No faltará alguien que empiece a decir (que) están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo", expresó el militar en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), junto con varias autoridades del Ejecutivo.

En diálogo con Mañanas Blu, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, hizo un análisis sobre la tensión por cuenta de los buques que se acercan a la costa venezolana y aseguró que no se trata de un grupo desplegado con fines ni de invasión ni de enfrentamientos militares.

Subrayó la importancia de entender las verdaderas capacidades y limitaciones de esta fuerza en el contexto de la política exterior de Washington hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Según el exembajador Story, el despliegue de la flotilla estadounidense en el Caribe representa, en primer lugar, una "muestra de fuerza en la región y una amenaza para los grupos de narcotraficantes en la región también". Esta capacidad se traduce en una herramienta útil para la "lucha antinarcóticos".

Sin embargo, Story fue categórico al disipar la noción más extendida sobre el objetivo último de esta fuerza. "Lo que no es lo que todo el mundo cree que es es un grupo para una invasión o o un enfrentamiento militar directo contra Venezuela. Este no es el tamaño necesario para hacerlo o no".



Presión sobre el Régimen de Maduro

Una de las teorías más discutidas sobre la presión ejercida por Estados Unidos es la posibilidad de que "lo que busca propiciar es una ruptura o un quiebre interno" dentro del régimen venezolano, es decir, una fisura en la cúpula que conduzca a una implosión.

Sobre esto, Story recordó que "ese fue también la teoría en 2019, 2020 y después". El diplomático señaló que, "sí existen personas cercanas a Maduro que quieren acabar con esa pescería". Sin embargo, subrayó la importancia de un plan claro para la transición.



Negociaciones y el dilema de la salida de Maduro

La posibilidad de una negociación para una eventual transición de poder ha sido un tema recurrente en la política venezolana. Se ha hablado de la opción de que Nicolás Maduro y la cúpula madurista, incluyendo a Diosdado Cabello, reciban garantías para salir del país sin enfrentar la justicia por los crímenes cometidos, a cambio de dejar el poder.

colombianos detenidos por el régimen de Maduro

El exembajador Story confirmó que "eso es una posibilidad también. Claro". Sin embargo, la incógnita principal es "¿dónde dónde quieren ir?", descartando Cuba y mencionando a Nicaragua como una posible opción.

El principal obstáculo, según Story, es la reticencia del propio Maduro a irse, consciente de los riesgos que implicaría su salida. Además, "ellos no quieren compartir el poder con nadie". Story recordó el episodio de la Asamblea Nacional en 2015, cuando la oposición obtuvo una supermayoría, y cómo el régimen "quitaron tres asientos de Amazonas para quitarles de la oposición de su super mayoría y comenzaron con la constituyente para acabar con todos los poderes de la asamblea".

