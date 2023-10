“Factor sorpresa que ya había dado Milei en las primarias, ahora lo tuvo Massa”: CB Consultora

El ministro de Economía argentino Sergio Massa, un peronista de centro-izquierda, y el líder ultraliberal y antisistema Javier Milei se lanzaron a la búsqueda de apoyos para ganar la presidencia, tras pasar este domingo al balotaje que se celebrará el 19 de noviembre.

Massa, un abogado de 51 años y candidato de la coalición Unión por la Patria durante cuya gestión se disparó la inflación, obtuvo 36,54% de los votos frente a Milei, con 30,06%.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Cristian Buttié, director de CB Consultora Opinión Pública de Argentina, habló sobre los sondeos en el país de cara a las elecciones, las sorpresas que hubo y el pulso político para la jornada electoral que se llevará a cabo en noviembre.

En ese sentido, aseguró que ya había números y casos, como el de Colombia para tener en cuenta y que podrían ser comparados con los resultados que se dieron a conocer ayer luego de la jornada electoral.

“El factor sorpresa que ya había tenido Javier Milei en las primarias, ahora lo tuvo Sergio Massa. Hay que ver cómo se llega al balotaje. Yo tendría dos antecedentes a tener en cuenta. Uno es el caso colombiano con el triunfo de Petro sobre Hernández. Un Hernández, el alcalde de Bucaramanga, con un discurso muy parecido al de Javier Milei”, dijo.

Sobre la nueva medición que se dará en noviembre, explicó qué, pese a que las encuestas favorecen a Milei, “es una elección mucho más peleada de lo que se piensa. Si uno ve los números y dice Sergio Massa sacó 36 puntos, significa que hay 64 puntos de voto a los opositores”, detalló.

A segunda vuelta

Estas elecciones se vieron marcadas por la irrupción de Milei, quien era el favorito de los sondeos tras sacudir el tablero político.

Hace pocos días Milei se había declarado listo para ganar desde la primera vuelta, pero este domingo, ante un grupo de simpatizantes aún sorprendidos por el escaso resultado ofreció "dar por terminado ese proceso de agresiones entre los que queremos un cambio", en alusión a la conservadora Patricia Bullrich, que quedó tercera (24%).

"Estoy dispuesto a barajar y dar de nuevo para terminar con el kirchnerismo", insistió este economista de 53 años que propugna el anarco-capitalismo.

En su comando de campaña, Gastón Rivero, de 35 años, se mostraba sorprendido. "No esperaba este resultado", dijo, aunque expresó su confianza en un triunfo en segunda vuelta.

Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acompañó al candidato ultraliberal. "Yo creo que en la primera o en la segunda vuelta va a ganar Milei, que este movimiento es imparable", aseveró.

Bullrich, exministra de Seguridad y candidata de la alianza de centro-derecha Juntos por el Cambio, no reveló a quién apoyará en el balotaje. "Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran, no los vamos a negociar", declaró en su primer discurso tras la derrota.

