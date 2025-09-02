"Favorece a Maduro": opositor venezolano sobre discurso de violencia por despliegue de EE. UU.

El ex presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Andrés Caleca, advirtió que el discurso que rodea el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe termina favoreciendo a Nicolás Maduro. Según dijo en Mañanas Blu 10:30 AM, este tipo de maniobras ya se habían realizado en 2020 y son recurrentes.

Caleca recalcó que la narrativa de combate al narcotráfico y las rutas ilegales es utilizada por el gobierno venezolano para reforzar su poder. “Esto le viene como anillo al dedo a Maduro para consolidar su figura”, señaló, al aclarar que la vida cotidiana en el país sigue con tranquilidad.

El dirigente opositor insistió en que no existe una intención de invadir a Venezuela, como lo plantea el chavismo. Explicó que ni en el escenario internacional ni en la política de Estados Unidos está contemplada esa posibilidad. “Pretender que un país extranjero lidere a los venezolanos con armas no está planteado hoy”, dijo.

Sobre la situación interna, Caleca aseguró que la oposición venezolana debe fortalecerse ante la imposibilidad de cobrar el triunfo electoral y frente a la represión del régimen. A su juicio, el apoyo popular a Maduro es cada vez menor, lo que obliga a consolidar una ruta hacia la transición democrática.

"El panorama sigue demostrando que el apoyo a Maduro es cada vez peor en la sociedad venezolana, a la oposición le toca fortalecerse para forzar una transición, pretender que un país extranjero va a liderar a los venezolanos con sus armas, no está planteado en el mundo de hoy, ni en la política de EE. UU., lo han dicho claramente", detalló al respecto.

Finalmente, sobre el llamado Cartel de los Soles, sostuvo que hay denuncias serias y que Estados Unidos mantiene su señalamiento: "Hay denuncias muy serias, pero EE. UU. insiste en que hay un Cartel de los Soles". No obstante, reiteró que las maniobras militares en la región tienen un enfoque antidrogas y no representan un plan de intervención contra Venezuela.