Fue a buscar a su exesposa para pedirle que regresaran y terminó asesinando a su exsuegro

Una impactante tragedia familiar quedó registrada en video luego de que un hombre acudiera armado a la casa de su exesposa para exigirle que regresara con él. Lo que comenzó como una discusión terminó en un violento enfrentamiento que le costó la vida a su exsuegro.

El hecho, que fue captado por las cámaras de seguridad del domicilio, muestra el momento en que el agresor llega hasta la puerta de la vivienda con un arma en la mano. Al verlo, su exesposa entra en pánico, mientras su hijo, de aproximadamente cuatro años, presencia la escena desde muy cerca.

Instantes después, el exsuegro baja por unas escaleras para auxiliar a su hija y a su nieto. Sin embargo, también se encontraba armado. En medio del forcejeo, el atacante dispara contra su exesposa, aunque no logra herirla, lo que provoca que el padre de la mujer responda al fuego, desatando un tiroteo dentro de la vivienda.

En medio del caos, la mujer logra salir corriendo con su hijo para ponerlo a salvo. Sin embargo, al regresar brevemente a la casa, presencia el momento en que su exmarido ataca brutalmente a su padre. Desesperada, huye nuevamente en busca de ayuda, mientras el adulto mayor, gravemente herido, pide auxilio con las últimas fuerzas que le quedan.



Tragedia quedó en video:

🇹🇭 | Un hombre irrumpió en la casa de su exesposa armado y con la intención de reconciliarse, pero la situación se salió de control y terminó en un tiroteo con su exsuegro, quien lamentablemente perdió la vida.



Video: Actualidad Viral https://t.co/oqx0Vb3vQE — News Day Mundo (@NewsDayMundo) October 8, 2025

Finalmente, el agresor sale de la vivienda y la grabación se corta. Según el portal @NewsDayMundo, que difundió el video en la red social X (antes Twitter), las imágenes se viralizaron rápidamente, generando indignación y repudio entre los usuarios por la violencia del hecho y la presencia del menor durante el ataque.