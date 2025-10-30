Fundación Rockefeller propone renovar la filantropía en América Latina y el Caribe

La Fundación Rockefeller presentó un estudio que busca cambiar la forma en que se hacen las donaciones y ayudas en América Latina y el Caribe. El informe, elaborado junto con The Resource Foundation y Dalberg Advisors, propone que la filantropía, es decir, la ayuda privada para causas sociales, sea más colaborativa, cercana y enfocada en resultados duraderos.

El estudio muestra que, aunque la región tiene mucha riqueza, solo se aprovecha una pequeña parte para apoyar a quienes más lo necesitan. Según el documento, si se usara apenas el 1% de la riqueza privada, se podrían reunir más de 5.000 millones de dólares al año para proyectos que mejoren la vida de las personas.

Los autores señalan que uno de los grandes problemas es la falta de confianza en las organizaciones sociales, lo que hace que muchas personas prefieran donar de manera directa, sin que esos aportes se organicen o se usen de la mejor forma. También resaltan que la ayuda internacional ha disminuido, por lo que es urgente fortalecer la solidaridad dentro de la propia región.

El informe propone cinco caminos para lograr el cambio: trabajar en equipo entre empresas, gobiernos y comunidades; animar a más personas y familias a donar; invertir el dinero en proyectos que generen un impacto real; apoyar el liderazgo de las comunidades para que sean parte activa de las soluciones; y mejorar la organización y transparencia de quienes gestionan los recursos.



“América Latina tiene un enorme potencial para ayudar, pero necesitamos hacerlo con propósito y confianza”, aseguró Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller.

El mensaje principal del estudio es claro: la generosidad ya existe en la región, pero ahora el reto es transformarla en acciones que cambien vidas y construyan un futuro más justo y sostenible.