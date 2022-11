Guaidó y Leopoldo López se encontraron este domingo en embajada española en Caracas

El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, confirmó que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y proclamado presidente del país, Juan Guaidó, se vio este domingo con el opositor Leopoldo López, acogido como "huésped" por el embajador de España en Caracas.



"Sí, ayer, dentro de los contactos normales que mantiene nuestro embajador con todos los agentes en Venezuela, el señor Guaidó visitó la Embajada de España, estuvo allí y se encontró también naturalmente con el señor Leopoldo López", afirmó Borrell en una rueda de prensa en Bruselas tras participar en un Consejo de ministros de la Unión Europea (UE).



"Pero no le den ustedes más importancia que un puro encuentro rutinario de los que el embajador de España mantiene con los agentes que están participando de alguna manera, que son relevantes, en el proceso político en Venezuela", continuó.



Borrell puso como ejemplo que "hoy mismo el señor Guaidó estaba en la Embajada de Argentina".



El ministro español apuntó el hecho de que "la Embajada es pequeña" como una razón por la que López y Guaidó se vieron y pidió no dar a ese hecho "más trascendencia".



"No creo que por eso se convierta en un centro de la política venezolana", comentó, en referencia a sus palabras de hace unos días en las que afirmaba que no permitiría que la Embajada se convirtiera en un "centro de activismo político".



Así, Borrell afirmó que "el hecho de que el señor López esté allí no quiere decir que el embajador deje de desarrollar las actividades que normalmente desarrolla".



El dirigente opositor venezolano se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas desde el 1 de mayo, un día después del efímero levantamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.