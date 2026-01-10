Habla dueño de bar donde murieron 40 personas y 116 terminaron heridas tras incendio

El propietario francés del bar que se incendió en Suiza, causando 40 muertos la noche del año nuevo, dijo a los investigadores que una "puerta de servicio" estaba bloqueada desde adentro.

La mayoría de los muertos eran adolescentes, y otras 116 personas resultaron heridas en la tragedia.

Interrogado por la fiscalía de Valais, Jacques Moretti, uno de los dos dueños del bar Le Constellation en la estación suiza de esquí de Crans-Montana, dijo que cuando llegó al bar justo después del incendio "forzó esa puerta" pues estaba "bloqueada desde el interior", según apartes de los procesos verbales publicados por varios medios franceses y suizos, cuya autenticidad confirmó a la AFP una fuente cercana al caso.

Moretti, detenido provisionalmente desde el viernes tras la audiencia, afirmó ante los investigadores que se trataba de una "puerta de servicio" y que no estaba señalada "como salida de emergencia".



🔴 İsviçre’de 47 kişinin hayatını kaybettiği bar yangınında, içeride bulunan bazı kişilerin yangını video kaydına alarak eğlendikleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/CbmHhMyZlT — Conflict (@ConflictTR) January 2, 2026

#2Ene | Bengalas en botellas de champán, la principal hipótesis del incendio en bar en Suizahttps://t.co/6Ejxyyrg9P pic.twitter.com/lQnsKCA0oB — El Nacional (@ElNacionalWeb) January 2, 2026

🇨🇭🚨 Decenas de muertos tras una explosión en una estación de esquí en Suiza



Al menos 40 personas fallecieron y alrededor de 100 resultaron heridas a causa de una explosión y posterior incendio que se produjeron en un bar de la estación de esquí suiza, Crans-Montana, durante la… pic.twitter.com/fLDbpf5AYT — *THE HUNTER*✝️🪖 (@Bel31278Andres) January 1, 2026

El incendio habría sido causado por bengalas colocadas en botellas de champán, según las primeras investigaciones. También hay dudas sobre la presencia y el acceso a los extintores, y la conformidad de las vías de salida de ese bar.

"Sistemáticamente, cuando servimos una botella en el salón, ponemos una bengala", explicó por su lado su esposa y copropietaria del establecimiento, Jessica Moretti, quien salió libre tras la audiencia el viernes.

"Hace diez años que hacemos eso, y nunca hubo problema", indicó su esposo.

Según él "no es imposible" que esas bengalas causaran el incendio, pero cree que "debe de haber algo más". Esos fuegos de bengala "no eran tan potentes como para encender la espuma acústica. Hice pruebas", añadió.

La pareja es sospechosa de "homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia". Tras la investigación, el ministerio público de Valais decidirá si archiva el caso o emite una acta de acusación con miras a un eventual proceso.