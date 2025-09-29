Habla mamá de B King, colombiano hallado sin vida en México: "La envidia y la maldad"

El doble asesinato de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B King, de 31 años, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, de 35, sigue conmocionando a los ciudadanos de Colombia y México.

Su mánager reportó que fueron vistos por última vez el 14 de septiembre, cuando se dirigían a una reunión. Los cuerpos sin vida fueron encontrados tres días después, el 17 de septiembre, en las afueras de Ciudad de México, y su identificación oficial se confirmó el lunes 22 de septiembre por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La investigación en torno al caso ha profundizado en los posibles vínculos de las víctimas con el crimen organizado, señalando que el doble homicidio podría estar relacionado con grupos de narcotráfico.

Un video difundido por las autoridades mostró un Mercedes Benz en el que se habrían desplazado B-King y Regio Clown horas antes de su muerte, siguiendo una ruta desde Miguel Hidalgo, pasando por Iztapalapa, hasta el Estado de México, donde se perpetró el crimen.



Además, se revelaron supuestos chats que indicaban que los artistas tenían una reunión pactada con dos sujetos identificados con los alias de 'Mariano' y 'El Comandante'.

Cabe resaltar que, días atrás, en entrevista con Univisión, Stefanía Agudelo, hermana de Byron Sánchez, dio detalles sobre su postura frente a las acusaciones en redes sociales que señalaban a la DJ Marcela Reyes como presuntamente vinculada al caso.

En el programa, Agudelo afirmó: “Ninguna persona merece tanto hate y, la verdad, yo pienso que eso hay que dejárselo a las autoridades; eso no me compete a mí”.

Hermana de B King habla sobre acusaciones a Marcela Reyes en el caso: "Estaba buscando culpables" Foto: redes sociales

or su parte, hace unas horas, la madre de B King publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que su hijo no era ningún delincuente.

“Mi hijo fue un soñador, un artista, un joven con ilusiones y metas claras. Su voz era su arma y la música su camino. Hoy intentan ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones, pero la verdad siempre brilla más fuerte que la envidia y la maldad”, señaló.

También añadió: “A mi hijo lo arrebataron violentamente, no porque fuera lo que dicen, sino porque su talento incomodaba a quienes no soportaban verlo crecer. Su legado es su música, su pasión y el amor que sembró en quienes lo conocimos de verdad”.