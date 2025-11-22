En vivo
Habla mamá de joven que perdió la vida tras ataque a manos de su pareja y su cuñado: "Lastimada”

Nadia fue asesinada por asfixia por su pareja y su cuñado dentro de su vivienda, frente a sus tres hijos de 5, 4 y 2 años.

Foto: Voces Ausentes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

