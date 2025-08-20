Hablan vecinos de dulce, menor de 12 años que murió tras ataque por presunta deuda familiar

Un terrible caso de violencia ha conmocionado a la comunidad internacional por el terrible crimen de una menor de edad, de 12 años, identificada como Dulce.

Los hechos se registraron en la madrugada del pasado lunes 11 de agosto de 2025, alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando la niña fue acribillada a disparos dentro de su propia casa en el municipio de Chalco, en México, mientras dormía.

Según medios locales, la principal hipótesis que se está manejando es que el ataque pudo estar relacionado con una presunta deuda de la madre de la pequeña con prestamistas. Hasta el momento, no hay personas capturadas por este hecho.

Según las primeras versiones, sujetos a bordo de motocicletas llegaron a la vivienda y abrieron fuego contra la casa mientras la familia dormía. Minutos después los atacantes huyeron del lugar.

Acaban con la vida de niña de 12 años presuntamente por deuda de su mamá: esto se sabe

La Policía Municipal de Chalco y paramédicos llegaron al sitio, pero ya era demasiado tarde, pues Dulce falleció a consecuencia de las múltiples heridas provocadas por los disparos, principalmente en el pecho, la espalda y las piernas.

Sus abuelos, su madre y su hermano resultaron ilesos. En una entrevista realizada por Telediario México a los vecinos de la zona, revelaron detalles de aquella noche.

"A mí me despertó fueron como tipo detonaciones, algo muy fuerte, no sé. Después me aseguré que estuvieran bien mis hijos", dijo uno de los vecinos.

Otra de las personas añadió que lo que ocurrió "es una tragedia bastante fuerte, que por culpa de alguien más haya pagado una niña inocentes así, una injusticia totalmente grande".

Además, personas han expresado haber escuchado hasta 28 disparos. Versiones extraoficiales indican que la menor ayudaba a su mamá vendiendo mazorcas y chicharrones para el sustento diario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una investigación por el delito de feminicidio para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Por su parte, las autoridades están realizando una revisión de las cámaras de seguridad de la zona con la finalidad de trazar la ruta de los involucrados. La familia y la comunidad exige justicia en este caso.