En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Hallan 32 perros muertos de hambre en una finca: estaban en "estado de descomposición"

Hallan 32 perros muertos de hambre en una finca: estaban en "estado de descomposición"

Los perros, según las autoridades, habrían intentado alimentarse con los "cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos".

Hallan 32 perros muertos de hambre en una finca_Grok.jpg
Hallan 32 perros muertos de hambre en una finca
Foto: Grok, referencia
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 08, 2025 07:59 p. m.

La policía española informó el viernes del hallazgo de 32 perros muertos de hambre en una finca del suroeste del país e investiga al propietario por presunto maltrato animal.

Los animales estaban abandonados desde junio en una propiedad de la provincia de Badajoz, en la región de Extremadura, algunos de ellos sueltos, otros atados con cadenas o en jaulas, informó la Guardia Civil en un comunicado.

"Todos se encontraban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida" y "algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos", añade el comunicado.

Corea del Sur busca prohibir el consumo de carne de perro, ¿por qué protestan?
Perro en una jaula, referencia
Foto: AFP

Los agentes descubrieron los cadáveres la semana pasada "en diferentes estados de descomposición", tras recibir una denuncia de que había perros abandonados y en malas condiciones.

Todos los animales estaban extremadamente delgados. Las fotos difundidas por la policía muestran varios cadáveres de perros demacrados.

La policía informó que abrió una investigación contra el propietario de la granja por presunto abandono de animales con el resultado de muerte.

España aprobó en 2023 una nueva ley sobre bienestar animal que endurece las penas por maltrato y abandono.

