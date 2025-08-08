Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mujer habría envenenado a una perrita en Medellín; comunidad intentó lincharla

Mujer habría envenenado a una perrita en Medellín; comunidad intentó lincharla

Las autoridades ya se encuentran realizando un informe sobre lo sucedido e iniciaron investigaciones con el grupo Gelma de la Fiscalía para esclarecer este hecho.

Caso de posible envenenamiento de una perrita en Medellín.
Caso de posible envenenamiento de una perrita en Medellín.
Denuncias Antioquia.
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 08, 2025 12:58 p. m.

Grave caso de maltrato animal en Medellín: mujer presuntamente habría envenenado a una perra y la comunidad intentó lincharla. Las autoridades ya se encuentran realizando un informe sobre lo sucedido e iniciaron investigaciones con el grupo Gelma de la Fiscalía para esclarecer este hecho.

Un hecho aberrante fue captado por videos de redes sociales donde quedó en evidencia un caso de maltrato animal, una mujer en el barrio Robledo Aures habría envenenado a una canina de nombre Estrella, que tenía apenas un año y cuatro meses.

Según quedó registrado, se puede observar como la mujer sale de su casa y se dispone a ir a la de su vecino, donde deja la bolsa de veneno en las escaleras de este, siendo posteriormente ingerida por la mascota, quien convulsiona y muere en el lugar. El hecho generó una oleada de indignación entre la comunidad que intentó lincharla golpeando el carro en el que está se encontraba, e incluso, en el video se logra escuchar como le gritan a la mujer palabras como “asesina”.

La mujer tuvo que desplazarse hacia la estación de Policía de Robledo Aures para evitar ser agredida por sus vecinos. Son varias las voces de rechazo que hay en torno a este caso, una de esas es la senadora Andrea Padilla, quien criticó el hecho y pidió a las autoridades una respuesta pronta, incluso recordó que era un delito agravado de maltrato animal que ahora es penalizado por la Ley Ángel.

Según la Policía Metropolitana, la canina fue trasladada a una clínica veterinaria para el dictamen forense y ya se realizó un informe con el grupo Gelma de la Fiscalía para iniciar el proceso de investigación sobre este caso.

