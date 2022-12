Hay que orar no para vencer la guerra, sino para vencer la paz: Francisco

El papa Francisco dedicó hoy su homilía a la fuerza de la oración y pidió rezar "no para vencer la guerra, sino para vencer la paz", en la homilía de la ceremonia de canonización de siete nuevos santos celebrada en San Pedro en el Vaticano.



Francisco proclamó este domingo santos ante decenas de miles de personas al argentino José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el "cura Gaucho"; el obispo español Manuel González García; a José Sánchez del Río, conocido como el "niño cristero"; dos sacerdotes italianos, Lodovico Pavoni y Alfonso Maria Fusco y dos religiosos franceses, Salomone Leclercq y Elisabetta Catez.



"Ellos han alcanzado la meta, han adquirido un corazón generoso y fiel, gracias a la oración: han orado con todas las fuerzas, han luchado y han vencido", dijo el papa en referencia a los nuevos santos.



"Este es el estilo de vida espiritual que nos pide la Iglesia: no para vencer la guerra, sino para vencer la paz", añadió.



Explicó en otro pasaje que "el modo del obrar cristiano" es "estar firmes en la oración para permanecer firmes en la fe y en el testimonio. Y de nuevo surge una voz dentro de nosotros".



"Orar no es refugiarse en un mundo ideal, no es evadir a una falsa quietud. Por el contrario, orar y luchar, y dejar que también el Espíritu Santo ore en nosotros", señaló.



Sobre los santos, Francisco explicó que "son hombres y mujeres que entran hasta el fondo del misterio de la oración" y destacó que "estos siete testigos que hoy han sido canonizados, han combatido con la oración la buena batalla de la fe y del amor".