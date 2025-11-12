Hermana de preso se graba con comisario durante encuentro íntimo; investigan si fue soborno

Hay controversia en Perú luego de que se conociera el caso de una joven que se grabó en un encuentro íntimo con un comisario. El hecho se presentó en el distrito de Chao, provincia de Virú, La Libertad.

El escándalo estalló luego de que se hiciera viral un video en el que se ve al comisario de dicho distrito, mayor PNP Randall Jhonattan Quispe Cárdenas, en un encuentro íntimo con una mujer, hermana de un preso identificado como Andrés Villarroel Ruiz, de nacionalidad venezolana, arrestado el pasado 24 de octubre.

El hecho se habría presentado poco tiempo después de la detención de Andrés Villarroel, cuando su hermana se involucró con el comisario y decidió grabar el encuentro, además de publicarlo en redes sociales, lo que generó indignación.

Tras hacerse viral el video, el jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, confirmó que el comisario fue trasladado a Trujillo mientras se desarrolla una investigación disciplinaria.



“Cada uno es responsable de sus actos. Nadie será protegido; si se confirma responsabilidad, nosotros mismos lo denunciaremos”, señaló Llerena.

🚨El mayor PNP Randall Jhonattan Quispe Cárdenas fue separado de la comisaría de Chao y trasladado a Trujillo mientras se le investiga por presunta conducta indebida. El video habría sido grabado por la propia mujer y difundido en redes sociales. pic.twitter.com/xs3mwOmgtW — Revista Caretas (@Caretas) November 10, 2025

Por otro lado, la protagonista del video fue identificada como Loreandris Villarroel, quien desmintió haberse involucrado con el comisario a cambio de algún favor policial.

“Ese encuentro fue antes de que mi hermano cayera detenido, fue, como vulgarmente se diría, ‘tira y dame’, un ‘choque y fuga’. Mi hermano cayó detenido el 24 de octubre por manejar borracho y pasarse la luz roja. Ese video que se filtró es de agosto. El señor nunca me ha servido para nada respecto a la Policía”, declaró Villarroel en entrevista para Radio Ke Buena Virú.

Publicidad

Además, aseguró que no mantiene ninguna relación con el comisario. “El señor tiene su esposa; solo fue una o dos veces. Lo grabé para tenerlo en mi celular y guardarlo”, explicó. También afirmó no saber cómo se filtró el video, pues no le tiene contraseña a su teléfono y “siempre lo deja en cualquier parte”.