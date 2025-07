Hombre entró a un local de belleza e intentó abusar de la mujer que atendía

Conmoción en Buenos Aires, Argentina, tras conocerse un video de terror por parte de una mujer que vivió una jornada laboral preocupante, pues casi fue víctima de abuso por parte de un hombre que ingresó a la fuerza a un local comercial para robar e intentó agredirla en una zona escondida en donde las cámaras no podían ver.

Todo sucedió el pasado 7 de julio en la localidad de Ciudad Jardín El Libertadores en San Martín. De acuerdo con el video, el cual dio a conocer TN, reconocido medio local, fue en horas de la tarde que el hombre ingresó a preguntar algunas cosas del local y ver cuánto costaban algunas cosas, pero a la final terminó pidiendo que sacara todo, pero, poco a poco, la fue arrinconando a una zona donde no alcanzaba a captar la cámara de seguridad.

Intentan abusar de mujer en local // Foto: YouTube TN

Lo preocupante y causó indignación en la comunidad fue el momento desesperado que vivió la mujer, pues en el video se escuchan los gritos desesperados pidiendo que la soltara y no la tocara, que si quería podía llevarse todo, pero que a ella la dejara en paz.

“Por favor no, por favor, déjeme, por favor. Se lo pido, por favor, no me haga nada, no no. Auxilio, que alguien me ayude, auxilio”, fueron los gritos desesperados de esta mujer y lo único que le dice el hombre es que “se calle”; de hecho, según el medio mencionado, incluso, intentó agredirla físicamente si no hacía lo que le pedía.

Asimismo, la dueña del local contó que la idea inicial del delincuente no era robar el sitio, sino abusar de ella y fueron los gritos lo que hizo que entrara en pánico y abandonara el sitio, afortunadamente.

“Ella está mal, como a cualquiera que le pasa algo así. Estamos esperando que se recupere y pueda volver a trabajar”, contó sobre lo sucedido y que ha causado fuerte molestia en la comunidad.