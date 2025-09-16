En vivo
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Hombre intentó robar cables de luz y sucedió algo inesperado; todo quedó en video

Hombre intentó robar cables de luz y sucedió algo inesperado; todo quedó en video

El trágico hecho dejó en evidencia la irresponsabilidad de algunas personas al manipular ciertos objetos, además, el video mostró al ladrón desesperado.

Hombre intentó robar cables de luz y sucedió algo inesperado.jpg
Hombre intentó robar cables de luz y sucedió algo inesperado //
Fotos: X @bagliettoc
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 05:46 p. m.

Un hecho que ha causado fuerte indignación en redes sociales fue captado por una cámara de seguridad cuando un hombre, de 24 años, intentó robarse unos cables de electricidad, pero el intento por poco terminó en tragedia y que, un susto, le salvó la vida en el sitio mientras cometía el delito.

El hecho fue en Palermo, en Buenos Aires, Argentina, en horas de la madrugada de este 16 de septiembre. En la estación del metro en Empalme Maldonado, al costado izquierdo de las vías se encontraban unos cables de electricidad, los cuales este hombre intentó llevarse en cuestión de minutos, pero todo salió mal.

En el clip se vio que dicho hombre llegó al sitio sin ningún elemento de cuidad para manipular el alto voltaje y fue un ‘chispazo’ lo que lo detuvo, pues alcanzó a sentir la corriente, según medios locales, que, además, poco después llegó al punto la Policía que lo terminó deteniendo y él se encontraba en el piso tras el susto que tuvo por la alta carga de este elemento.

No obstante, según TN, se descartó que el ‘chispazo’ fuese una realidad, debido a que las autoridades aseguraron que no murió ni sintió electricidad porque todo se encontraba sin energía, o si no lo habrían encontrado sin vida debido a que no tenía ningún elemento de protección para manipularlos.

El hecho causó indignación en redes sociales, en especial según usuarios que aseguraron que la inseguridad en la ciudad ha aumentado y hechos como este dejan en evidencia la situación: “No se podía ser más irresponsable”; “Todo empeora y nadie arma problema con esto”; “Lo que es no saber cosas básicas y que pueden costar la vida en minutos”, fueron algunos.

Por ahora, el hombre se encuentra detenido por autoridades locales y se investiga por qué necesitaba estos cables de alta tensión del metro de la ciudad.

