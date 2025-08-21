Hombre le quitó la vida a su esposa frente a sus dos hijas; investigan el crimen

En redes sociales circulan constantemente historias que generan conmoción, entre ellas, aquellas relacionadas con feminicidios. En esta ocasión, se conoció el caso de un hombre que le quitó la vida a su esposa frente a sus dos hijas, crimen que ha conmocionado a Brasil.

De acuerdo con CNN Brasil, los hechos ocurrieron en la noche del pasado martes 19 de agosto en un apartamento del barrio Caji, en Lauro de Freitas, Región Metropolitana de Salvador (Brasil).

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que el esposo de Laina Santana Costa Gaudes, de 37 años, la atacó en repetidas ocasiones con un martillo. Según reportes preliminares, la víctima habría recibido más de 37 golpes en el balcón del apartamento donde vivía la pareja. Los vecinos, al percatarse de lo sucedido, gritaron desesperadamente.

En la grabación también se aprecia que la mujer intentó escapar hacia el balcón en busca de ayuda, siendo perseguida por su agresor. El citado medio indicó que algunos residentes del edificio ingresaron al apartamento para socorrerla.

Durante el ataque, las dos hijas de la pareja se encontraban dentro de la vivienda. Incluso, se conoció que la mayor, de 12 años, resultó herida al intentar proteger a su madre de su propio padre, identificado como Ramon de Jesus Guedes.

Las autoridades confirmaron que Laina fue trasladada al Hospital Municipal de Cajazeiras, pero no sobrevivió a las graves heridas. El agresor, que también resultó lesionado al intentar escapar por una ventana, fue llevado a otro centro asistencial y posteriormente imputado por feminicidio. El crimen ha generado conmoción en Brasil y otros países de Latinoamérica.