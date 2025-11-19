Hombres armados irrumpieron en iglesia, asesinaron a feligreses y secuestraron al pastor

Un violento ataque sacudió a la pequeña comunidad de Ekiti, en el estado de Kwara (Nigeria), luego de que un grupo de hombres armados ingresara de manera abrupta a una iglesia durante una ceremonia religiosa. El hecho, registrado en video por cámaras del lugar, dejó tres personas muertas y al pastor secuestrado.

El ataque ocurrió mientras los feligreses entonaban cánticos junto al pastor en la Iglesia Apostólica de Cristo. En cuestión de segundos, la tranquilidad del servicio se transformó en pánico cuando varios sujetos con armas largas irrumpieron en el templo. Las imágenes muestran el instante en que los asistentes, sorprendidos y aterrados, intentan huir sin éxito mientras se escuchan detonaciones y gritos.

Según testigos, algunos de los atacantes llevaban el rostro cubierto con máscaras y, además de armas de fuego, portaban machetes que utilizaron para intimidar a la congregación. En medio del caos, los agresores comenzaron a despojar de sus pertenencias a los presentes, quienes buscaban desesperadamente resguardarse entre las bancas y rincones del recinto.

Durante la balacera, tres feligreses fueron alcanzados por los disparos y fallecieron dentro de la iglesia. Otros asistentes, que habían logrado esconderse, fueron descubiertos y arrastrados mientras los atacantes tomaban control del lugar.



For those who don’t know:

This is a chilling moment captured on video when terrorists invaded a church in Kwara state of Nigeria murdering 3people, kidnapping the pastor and several church members.



Pls share! https://t.co/WkBXpDmCrb pic.twitter.com/5LrFINKx3y — OurFaveOnlineDoc 🇬🇧 🇳🇬 (@OurFavOnlineDoc) November 18, 2025

Tras el asalto, los hombres armados secuestraron al pastor de la Iglesia Apostólica de Cristo y huyeron hacia una zona boscosa cercana. Agentes de policía que escucharon los disparos se dirigieron al sitio, pero al llegar los responsables ya habían escapado.

Testigos señalaron que los agresores “llegaron repentinamente y comenzaron a disparar”. Hasta el momento, no se tiene claridad sobre el número total de personas que pudieron haber sido secuestradas junto al pastor.