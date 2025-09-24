En vivo
Impactante robo millonario en famosa joyería: 20 encapuchados armados quedaron en video

Las cámaras de seguridad de la tienda captaron el instante en que los delincuentes entraron corriendo, destrozaron vitrinas y arrasaron con todo.

Impactante robo millonario en famosa joyería
Impactante robo millonario en famosa joyería
Foto: captura redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Hay conmoción desde el pasado lunes 22 de septiembre en el City Center Bishop Ranch, en Estados Unidos, cuando al menos 20 personas armadas y encapuchadas irrumpieron en la joyería Heller y se llevaron mercancía valorada en más de un millón de dólares.

Las cámaras de seguridad de la tienda captaron el instante en que los delincuentes entraron corriendo, destrozaron vitrinas y arrasaron con prácticamente todas las alhajas exhibidas. Afuera, un testigo grabó con su celular el momento en que la multitud de asaltantes provocaba pánico entre clientes y transeúntes.

De acuerdo con la Policía de San Ramón, al menos tres de los sujetos portaban pistolas. Uno de ellos disparó para romper la puerta de cristal que impedía la salida inmediata, parte de una mejora de seguridad instalada tras un robo ocurrido en 2023.

Las autoridades indicaron que los delincuentes llegaron en seis vehículos, que estacionaron en la zona de valet parking a tan solo 30 metros de la joyería. Todo apunta a un robo planificado con precisión: irrupción rápida, violencia intimidatoria y escape coordinado.

La respuesta policial fue inmediata. Hasta el momento, siete sospechosos han sido detenidos: tres adultos y un menor en Oakland, y otros tres adultos en la estación Dublin BART, en un operativo del sheriff del condado de Alameda. Los capturados, con edades entre 17 y 31 años, serían originarios de Oakland y estarían vinculados a otros asaltos similares en el Área de la Bahía.

En las capturas se incautaron dos armas de fuego y se recuperaron algunas joyas, al parecer caídas o descartadas durante la huida. Además, se confirmó que varios de los autos usados en el atraco tenían reporte de robo.

