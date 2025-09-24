Motociclista captó aterradora persecución tras robo de bicicleta en Mosquera: “Disparos”

Un nuevo hecho de inseguridad generó pánico en Mosquera, Cundinamarca, el pasado domingo 21 de septiembre, cuando una joven fue víctima del robo de su bicicleta en plena vía pública. La situación quedó registrada en un video de TikTok, publicado por un motociclista que circulaba por la zona.

De acuerdo con la grabación compartida por el usuario @maicol_1409_, todo ocurrió en horas de la tarde, cuando varios vehículos comenzaron a movilizarse en contravía, haciendo sonar sus bocinas para alertar sobre la presencia de los delincuentes. "Ladrón uno, editando me di cuenta que llevaba pistola", se ve en el video.

"Acá no sabía si devolverme o qué, porque no sabía bien sobre lo que había pasado", explicó. Tras preguntar a un transeúnte, se entera del robo y decide volver para ayudar. En medio del caos, se produce un tenso encuentro con uno de los ladrones y que termina apuntando con el arma al motociclista y su acompañante.

Luego, se encontró con la víctima, quien visiblemente alterada le dijo: "La cicla me la robaron (...) Ayúdanos para que la suelten".



La víctima del robo Foto: captura TikTok

La victima del robo, al bajarse del carro de sus ayudantes, ya no tiene los zapatos especiales para ciclismo que llevaba puestos inicialmente, detalles que confundió al motociclista. En uno de los comentarios de la publicación, la joven afectada se identificó y contó su versión de los hechos, que ocurrieron alrededor de las 3:00 de la tarde.

"Buenos días, soy la chica que le robaron la cicla", comenzó. Relató que, cuando llegaba al lugar, varios hombres armados con pistolas y cuchillos la asaltaron. Explicó que el conductor del carro rojo que aparecía en contravía en el video "nos estaba ayudando a perseguirlos por eso iba en contravía".

Publicidad

Respecto a la incógnita de los zapatos, aclaró: "Los que conocen de ciclismo saben que son zapatillas especiales para montar cicla, van enchocladas, por lo cual con ellas no se puede caminar mucho menos correr. Las dejé en el carro con los conocidos que nos estaban ayudando en ese momento".

La joven aseguró que, gracias a la reacción de otros conductores que decidieron apoyar la persecución, los delincuentes terminaron abandonando la bicicleta para escapar. “Agradezco este video porque nos ayuda a identificar a los tipos. Gracias a Dios logramos recuperar la cicla porque se sintieron acorralados”, concluyó.