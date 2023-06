Impactante video captó a supuesto fantasma causando alboroto en un hospital

Un inquietante suceso paranormal generó revuelo en redes sociales y avivó el eterno debate sobre la existencia de los fantasmas después de que se empezara a difundir un impactante video en el que se alcanza a apreciar una serie de eventos inexplicables. El suceso tuvo lugar en un hospital de México y dejó perplejo al personal médico y a los internautas.

En el video, compartido por el usuario de TikTok @esquivelgene, quien se identifica como empleado del centro médico, se pueden observar diversas imágenes que desafían la lógica y la explicación científica. En ellas, se aprecia cómo objetos en una sala de atención médica caen misteriosamente al suelo sin ninguna causa aparente, mientras carros de servicios se desplazan solos por los pasillos del hospital.

Asimismo, el asombro y la incertidumbre se apoderaron del personal del hospital al presenciar estos fenómenos inexplicables, por lo que, desesperados por encontrar una explicación racional, decidieron compartir el video en las redes sociales, buscando la ayuda de los internautas para comprender lo ocurrido o, por lo menos, para hallar una explicación a los extraños sucesos.

Detalles del extraño video del supuesto fantasma

El usuario @esquivelgene, conocido por compartir historias relacionadas con su trabajo en el centro médico, reveló que entre los empleados existe un rumor persistente acerca de la presencia de un supuesto fantasma o entidad paranormal en una sección específica del hospital. Motivado por la curiosidad, decidió adentrarse en el área en cuestión y presenciar por sí mismo los extraños acontecimientos.

En el video, se escucha claramente la voz de @esquivelgene mientras narra su experiencia: "No veo nada, no hay nadie por acá. Miren cómo se movió esto justo ahora que venía caminando y no veo a nadie". Sus palabras reflejan su asombro y desconcierto ante la inexplicable actividad que presenció.

Al final, este incidente paranormal reavivó la discusión sobre la existencia de los fantasmas y generó teorías diversas entre los internautas, pues algunos especulan sobre la posibilidad de una presencia sobrenatural, mientras que otros sugieren la existencia de una explicación más terrenal, como corrientes de aire o movimientos sísmicos leves.

Asimismo, aunque aún no se encontró una respuesta definitiva, este video capturado en el hospital mexicano continúa desconcertando a quienes lo observan.

Vea los videos de los supuestos fantasmas

