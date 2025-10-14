En vivo
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Inicia juicio contra medico acusado de agredir a varias de sus pacientes

Inicia juicio contra medico acusado de agredir a varias de sus pacientes

El médico fue denunciado penalmente por diez mujeres, que se presentarán como testigos durante el juicio, y será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal de Lomas de Zamora por al menos 14 hechos.

Médico
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

El juicio oral contra el ginecólogo argentino Diego Clementi, acusado de abusar sexualmente de al menos una decena de pacientes mujeres en su clínica privada, comenzó este martes en los tribunales de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Clemente está acusado de cometer los delitos de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada”, “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple” a lo largo de dos décadas.

El médico fue denunciado penalmente por diez mujeres, que se presentarán como testigos durante el juicio, y será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora por al menos 14 hechos.

Abuso sexual / Foto de referencia: AFP
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP

Dos de las denunciantes mencionaron que habían concurrido para practicarse abortos, antes de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020, algo que influyó en el silencio de las víctimas.

Las primeras denuncias contra Clemente se radicaron en 2017 y 2018, momento en el que la causa fue archivada por falta de pruebas, sin que se llevara adelante una investigación exhaustiva.

En 2020 se sumó una nueva denuncia, en 2021 otra y dos más a finales del 2022. En 2023, después de que el caso tuviera difusión mediática, numerosas víctimas se animaron a relatar lo padecido en el consultorio de Clemente. Finalmente, se unificaron todas las acusaciones bajo una misma causa judicial, llevada adelante por los abogados querellantes Claudia Perugino y Carlos Zimerman.

Médico
Médica, referencia
Foto: Unplash

El supuesto agresor fue apartado de su cargo en el Hospital Evita de Lanús por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, aunque continúa hasta el momento atendiendo en su clínica privada, ubicada en localidad bonaerense de Burzaco.

Perugino señaló que pese a los reclamos realizados ante el Colegio de Médicos de Avellaneda, no lograron que se le suspendiera la matrícula al ginecólogo hasta tanto se expida la Justicia.

