Blu Radio  / Mundo  / Intento de frenar acción militar del gobierno Trump sobre Venezuela fracasa en el Senado

La iniciativa, considerada simbólica, fue rechazada con 49 votos a favor y 51 en contra, dejando vía libre para que continúen las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Donald Trump y sus medidas contra Venezuela_AFP.jpg
Donald Trump y sus medidas contra Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

