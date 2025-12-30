Inversor falleció al ser alcanzado por un rayo en una planta cementera

Un ciudadano chino perdió la vida tras ser impactado por un rayo mientras recorría una planta cementera de capital chino, ubicada en Magunje, en la provincia de Mashonalandia Occidental, al oeste de Zimbabue. El proyecto ha generado rechazo entre sectores de la comunidad local.

El activista ambiental y defensor de derechos humanos Farai Maguwu dio a conocer el hecho a través de su cuenta en X, donde señaló que el incidente ocurrió este lunes, poco después de una visita oficial a la planta WIH-ZIM realizada por la ministra de Asuntos Provinciales y Devolución de Mashonalandia Occidental, Marian Chombo, en compañía del inversionista.

“Después de la ‘visita solidaria’ de Marian Chombo a la fábrica de cemento china en Magunje, un ‘inversionista’ chino fue alcanzado por un rayo. El cielo estaba despejado, pero tras la visita apareció una pequeña nube sobre la zona y entonces cayó el rayo”, escribió Maguwu.

El activista, fundador del Centro para la Gobernanza de los Recursos Naturales (CNRG), afirmó que el hombre fue alcanzado por la descarga eléctrica pese a que no se observaban tormentas en el momento del suceso. La situación generó especulaciones sobre posibles explicaciones sobrenaturales, una creencia arraigada en algunas áreas rurales del país.



No obstante, el hecho se produjo en medio de una temporada de lluvias intensas en Zimbabue, con reportes de tormentas eléctricas en varias regiones del territorio nacional.

Tras el impacto, el ciudadano chino fue trasladado inicialmente al hospital de Magunje y posteriormente remitido al centro médico de Karoi, donde finalmente falleció, según informaron medios locales.

La planta WIH-ZIM contempla una inversión cercana a los 700 millones de dólares y tiene como objetivo producir alrededor de 1,8 millones de toneladas de cemento al año, además de 1,2 millones de toneladas de clínker, insumo esencial para la fabricación de cemento y hormigón.

El complejo ya cuenta con una planta de hormigón premezclado y equipos para la producción de ladrillos. Sin embargo, habitantes de Magunje han manifestado su oposición al proyecto, al considerar que la infraestructura se encuentra demasiado próxima a una represa comunitaria.

Maguwu sostuvo además que “los dirigentes políticos insisten en que el proyecto avanzará pese a la resistencia de las comunidades locales”.

El activista es reconocido en Zimbabue por su trabajo en la documentación de violaciones a los derechos humanos y la defensa de una gestión transparente de los recursos naturales. A lo largo de su trayectoria, ha investigado abusos en industrias extractivas, especialmente en los yacimientos de diamantes de Marange, y ha denunciado casos de violencia, torturas y trabajo forzado contra comunidades afectadas.