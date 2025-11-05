Investigan ataque de sicarios contra camioneta con dos ocupantes: hecho quedó en video

Un nuevo atentado sacudió la ciudad de Cuenca la tarde de este miércoles 5 de noviembre, cuando dos hombres que se movilizaban en una camioneta fueron asesinados a tiros en plena vía pública.

El ataque se registró en la avenida Ordóñez Lasso, a la altura del sector Los Cerezos, al sur de la ciudad. Según las primeras versiones, las víctimas viajaban en una camioneta doble cabina de color tomate, con placas PFG-1093, cuando fueron interceptadas por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta y otra camioneta.

De acuerdo con testigos, uno de los atacantes se acercó al vehículo y disparó en repetidas ocasiones, efectuando al menos 15 detonaciones. El hecho quedó registrado en video, imágenes que ya circulan en redes sociales y medios locales.

Minutos después del ataque, unidades de la Policía Nacional y del Departamento de Criminalística acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones. Por el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni el posible móvil del crimen.



Las autoridades no descartan que este hecho esté relacionado con disputas entre estructuras del crimen organizado que operan en la región.

Este nuevo episodio de sicariato ocurre apenas cuatro días después de la muerte de cuatro internos en la cárcel de Turi, uno de los centros penitenciarios más conflictivos del país, lo que mantiene en alerta a la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad en Cuenca.