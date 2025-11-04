Investigan caso de adolescente que fue atacada por un compañero: “Estaba obsesionado con ella”

Publicidad
Las autoridades de Faridabad, India, investigan un violento ataque contra una joven de 17 años, identificada como Kanishka, quien fue baleada por uno de sus compañeros cuando regresaba a casa. El hecho, ocurrido en la colonia Shyam, fue captado por cámaras de seguridad y ha provocado gran indignación en redes sociales y colectivos feministas.
De acuerdo con los reportes policiales, la adolescente caminaba junto a unas amigas cuando un joven armado se le acercó y le disparó en dos ocasiones antes de escapar. Testigos pidieron ayuda de inmediato y la víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde permanece internada en estado grave, aunque estable, según el parte médico.
Los investigadores confirmaron que el agresor, quien continúa prófugo, sería un joven de entre 18 y 20 años, compañero de la víctima en un centro educativo privado. Las imágenes captadas por las cámaras fueron clave para identificarlo. “La víctima reconoció a su atacante y ya se presentó una denuncia formal. Estamos haciendo todo lo posible para capturarlo”, informó un portavoz policial.
Fuentes cercanas al caso indicaron que el agresor podría haber estado obsesionado con la joven y que, en ocasiones anteriores, habría intentado acercarse a ella sin éxito. El jefe policial Shamsher Singh aseguró que se trata de un ataque premeditado: “Estamos analizando si el hecho estuvo motivado por un conflicto personal o por un rechazo previo”, explicó.
Familiares de Kanishka permanecen en el hospital y han exigido justicia, mientras vecinos de la zona pidieron reforzar la seguridad ante la creciente violencia contra mujeres.
Organizaciones feministas como Women Safe India condenaron el ataque y alertaron sobre el aumento de la violencia armada contra adolescentes. “Estos hechos no pueden normalizarse. Es urgente proteger a las estudiantes y garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley”, señalaron en un comunicado.