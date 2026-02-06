En vivo
Irán y Estados Unidos negocian de manera indirecta el programa nuclear iraní en Omán

Irán y Estados Unidos negocian de manera indirecta el programa nuclear iraní en Omán

Estados Unidos busca incluir en la agenda, además del programa nuclear iraní, la limitación de sus misiles balísticos y hablar de su apoyo a los grupos regionales de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen, mientras Teherán quiere negociar exclusivamente la limitación de su programa nuclear.

Irán confirma el alto el fuego en guerra con Israel
Irán confirma el alto el fuego en guerra con Israel
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

