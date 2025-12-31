En vivo
EEUU sanciona a fabricante estatal venezolano de drones por comerciar armas con Irán

Estas nuevas sanciones se suman a las anunciadas por EE.UU. en octubre y noviembre pasados contra empresas internacionales por presuntamente respaldar el programa iraní de fabricación de misiles balísticos y drones y coinciden con el aumento de la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos
Foto: AFP, referencia
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

