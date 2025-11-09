En vivo
Joven de 18 años murió tras caer de un balcón: detuvieron al novio y video fue clave

Una joven de 18 años murió tras caer de un balcón en confusas circunstancias. Su familia denuncia un posible femicidio y apunta al novio, que fue detenido.

