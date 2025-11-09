Joven de 18 años murió tras caer de un balcón: detuvieron al novio y video fue clave

Una joven de 18 años falleció el pasado sábado tras caer del balcón de un segundo piso, en un episodio que aún está rodeado de interrogantes.

Las primeras versiones hablan de una caída accidental, pero la familia de la víctima sostiene que se trató de un femicidio. En el lugar del hecho se encontraba su novio, quien fue detenido luego de que la Policía notara marcas de arañazos en su espalda y hallara indicios que despertaron sospechas.

El hecho ocurrió en un edificio del barrio de San Telmo, en Buenos Aires, Argentina. Hasta allí llegaron agentes de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad, tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una joven tendida en la vereda.

Aún tenía signos vitales cuando fue auxiliada por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que la trasladó de urgencia al Hospital Argerich. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió horas más tarde a causa de las graves lesiones sufridas por la caída.



Detuvieron al novio de la joven. Foto: Redes sociales

La víctima fue identificada como Matilda López Sanzetenea, una estudiante boliviana que había llegado a Buenos Aires en febrero de este año para comenzar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Había finalizado el colegio secundario en 2024 y decidió mudarse a la capital argentina para cumplir su sueño de estudiar en el exterior. Su padre, Pablo López Waismann, había publicado en sus redes sociales una emotiva despedida al momento de su partida, destacando su valentía y entusiasmo por iniciar una nueva etapa lejos de casa.

En el departamento se encontraba su pareja, Nahuel, también boliviano y de 18 años, con quien Matilda mantenía una relación desde hacía un año. Según fuentes judiciales, el joven presentaba lesiones compatibles con arañazos recientes.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5, fue detenido y el inmueble quedó clausurado mientras se analizan las pruebas, entre ellas un video de seguridad del edificio que habría resultado clave para los investigadores.

El padre de la joven manifestó públicamente su convencimiento de que su hija fue víctima de un femicidio. En un mensaje cargado de dolor, escribió: “Estoy hecho pedazos. Odio las razones que habrá tenido Dios para traerla al mundo con el propósito de sufrir. ¿Era necesario someterla hasta a un feminicidio?”.

López también reveló que no aprobaba la relación y que amigas de Matilda le habían advertido sobre comportamientos posesivos y controladores por parte del joven. “La espiaba, le revisaba el celular y hasta le bloqueó el acceso al dinero que yo le enviaba”, contó. En otro mensaje expresó su pesar por no haber intervenido antes: “Odio no haber podido cumplir la promesa de cuidarla. Si me hubiera opuesto a sus decisiones, quizás hoy estaría viva”.

Mientras la justicia avanza en la investigación y se esperan los resultados de las pericias, el caso ha generado conmoción tanto en Argentina como en Bolivia. Organizaciones feministas y estudiantes de la UBA convocaron una jornada de reclamo y pedido de justicia en memoria de Matilda, exigiendo que el caso no quede impune y que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.