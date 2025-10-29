Joven de 26 años murió por exceso de trabajo; la empresa se pronunció

Una nueva tragedia laboral conmociona a Corea del Sur. Jeong Hyowon, un joven de 26 años, fue encontrado muerto en su escritorio tras presuntamente haber trabajado más de 80 horas semanales en la cadena de panaderías London Bagel Museum, una reconocida empresa del país.

Según medios locales, Jeong cumplía jornadas que superaban las 13 horas diarias. El lunes previo a su fallecimiento, habría ingresado a las 9:00 de la mañana y salido cerca de la medianoche. Al día siguiente, fue hallado sin vida en su puesto de trabajo.

La autopsia descartó que el joven padeciera enfermedades previas, lo que llevó a las autoridades a concluir que su muerte fue causada por exceso de trabajo. Un vocero del Partido de la Justicia Coreana aseguró que “un exceso de trabajo crónico combinado con un exceso de trabajo agudo pudo haber provocado su muerte”.

La familia del joven solicitó una indemnización a la empresa, mientras que el caso desató un debate nacional sobre las condiciones laborales extremas que persisten en algunos sectores de la economía surcoreana.



El hecho causó aún más conmoción cuando la novia de Jeong reveló los últimos mensajes que él le envió: “Perdón por no poder escribir. Había tanto movimiento en la tienda que ni me di cuenta de que me salté la cena”, escribió el joven poco antes de morir.



La respuesta de la empresa

Ante la presión pública, London Bagel Museum emitió un comunicado en Instagram en el que negó tener responsabilidad directa en el hecho. La compañía aseguró que no obliga a sus empleados a realizar horas extras y que no puede confirmar con precisión el registro de asistencia del joven debido a un fallo en el sistema de huella dactilar.

“Debido a un error del dispositivo sensor de huella dactilar, no es posible confirmar el registro de trabajo real del fallecido justo antes del accidente, pero las horas de trabajo de los colegas que trabajaron juntos durante una semana antes son ciertamente superiores a las horas de trabajo normales”, señaló la empresa.