Juan González califica de "teatro político" la 'Doctrina Trump' y advierte consecuencias

Juan González, quien se desempeñó como director del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental de los Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden, analizó la polémica 'Doctrina Trump' para América Latina y la describió como un retroceso que amenaza la estabilidad regional.

González afirmó que los elementos de esta doctrina, revelados en documentos con la firma del congresista Bernie Moreno, constituyen en gran parte "teatro político" y están motivados por asuntos domésticos en EEUU, más que por las relaciones bilaterales genuinas.

El exfuncionario señaló que la supuesta 'Doctrina Trump' en realidad "repite un patrón viejo", que es el intento de los Estados Unidos de imponer su influencia en América Latina. Si bien en el pasado el pretexto fue el anticomunismo, ahora se utiliza el narcotráfico. Esta nueva aproximación define quién es aliado o enemigo sin reconocer la soberanía de gobiernos elegidos democráticamente.

Foto: Reddit.

González destacó que el documento mezcla temas como el narcotráfico, la política interna y la geopolítica energética como si fueran indistinguibles. Para él, las imágenes públicas y los documentos filtrados, como la foto de John Bolton con un cuaderno que mencionaba el envío de tropas, son parte de este teatro político. De hecho, hay una falta de entendimiento por parte de EEUU sobre cómo responde la región a este tipo de intervenciones, citando que ataques similares históricamente han ayudado a figuras como Evo Morales.



Ruptura con Colombia

Un ejemplo de la politización de esta doctrina es la relación con Colombia. El documento filtrado contenía la recomendación de establecer sanciones electivas contra el presidente Gustavo Petro, su familia y asociados. Pocos días después de la revelación de la foto, Estados Unidos incluyó a Petro y personas de su círculo cercano en la famosa lista OFAC o lista Clinton.



Gustavo Petro Foto: AFP

González aseveró que este uso de sanciones es político, no jurídico. Aunque la orden ejecutiva que autoriza las sanciones fue creada para combatir el narcotráfico, se está utilizando para castigar a un presidente electo. Esto no solo debilita la credibilidad del sistema de sanciones, sino que también erosiona el principio del debido proceso. Tratar a Colombia y a Venezuela como "estados criminales" —como hace el documento— rompe la cooperación regional y empuja a Colombia hacia una postura de no alineamiento con los Estados Unidos. El experto cree que en este momento, buscar este pleito podría ayudar a quienes no están alineados con los intereses estadounidenses.



Estrategia Venezuela: ¿Guerra psicológica o ley del enemigo?

En el caso de Venezuela, el exdirector expresó su preocupación por la falta de una estrategia coherente a pesar de los despliegues militares y bombardeos reportados. Aunque el presidente ha manifestado que la intención no es invadir a Venezuela, González cuestiona el verdadero objetivo de estas acciones.

Esta táctica, que califica como una manipulación del pueblo venezolano, no es una estrategia coherente, sino movimientos políticos y tácticas personalizadas. Sobre la posibilidad de una invasión, González considera que sería "muy impopular" dentro de la misma base política del presidente Trump, y que la administración tuvo que comprometerse a no invadir para evitar perder una resolución congresional la semana pasada.

