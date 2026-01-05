En vivo
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Blu Radio  / Mundo  / "La libertad está cerca": Machado asegura que Venezuela será principal aliado de EE. UU.

"La libertad está cerca”: Machado asegura que Venezuela será principal aliado de EE. UU.

Reiteró que Venezuela será “el principal aliado de Estados Unidos en seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

