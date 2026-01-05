"La libertad está cerca”: Machado asegura que Venezuela será principal aliado de EE. UU.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado agradeció este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que calificó como su “firmeza y determinación en la aplicación de la ley”, a dos días de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Además, afirmó que Venezuela se convertirá en “el principal aliado” de Washington.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la también ganadora del Premio Nobel de la Paz sostuvo que “la libertad de Venezuela está cerca” y aseguró que muy pronto los ciudadanos, incluidos quienes se encuentran en el exterior, podrán regresar para celebrar en su propio país.

Machado destacó que la población venezolana “salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo” para conmemorar lo que consideró “un paso enorme que marca la inevitabilidad y la inminencia de la transición” política en el país.

“Vamos a gritar, a orar y a abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, expresó la exdiputada, quien acompañó su publicación con un video que recopila imágenes de movilizaciones realizadas en distintos países.



Asimismo, reiteró que Venezuela será “el principal aliado de Estados Unidos en seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.



Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… pic.twitter.com/yKPoxp2dPp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante una serie de operaciones militares ejecutadas en Caracas y en tres estados cercanos. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Estados Unidos y presentados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera audiencia, confirmaron fuentes judiciales a la agencia EFE.

Nicolás Maduro y Cilia Flores Foto: AFP

El exmandatario enfrenta en ese país cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para utilizar estos artefactos en apoyo a actividades criminales y colaboración con organizaciones consideradas terroristas por Washington.

Pese a ello, Trump ha puesto en duda la capacidad de Machado para gobernar Venezuela. El mandatario estadounidense señaló recientemente que la líder opositora, quien salió del país en diciembre para recibir el Premio Nobel en Oslo tras permanecer casi un año en la clandestinidad, “no cuenta con el respeto ni el respaldo suficientes” dentro del territorio venezolano.

Este domingo, además, el presidente republicano exigió a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “acceso total” a los recursos naturales y a otros activos estratégicos del país, al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de nuevos ataques.