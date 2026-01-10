Las dudas sobre las excarcelaciones anunciadas por Venezuela, según el Foro Penal

Las recientes excarcelaciones de presos políticos anunciadas por el Gobierno venezolano han abierto expectativas dentro y fuera del país, pero también han generado profundas dudas sobre su alcance real, sus criterios y su sostenibilidad en el tiempo, advirtió Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, en entrevista con El Radar de Blu Radio.

Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número significativo de detenidos por razones políticas, Himiob aseguró que, hasta el momento de la entrevista, esas excarcelaciones “no se han concretado ni materializado en la extensión que fue anunciada”.

Además, subrayó que no está claro si se trata de liberaciones plenas o simplemente de excarcelaciones bajo condiciones restrictivas.

“Todavía no está claro si estas personas quedan libres de todas las investigaciones en su contra o si, como ha ocurrido antes, salen de la cárcel pero siguen sometidas a procesos penales, medidas restrictivas de su libertad o incluso decisiones irregulares como la deportación”, explicó el vicepresidente del Foro Penal.



Himiob también precisó que este proceso no comenzó tras los hechos más recientes del fin de semana ni por la coyuntura internacional.

Recordó que ya hubo tandas de excarcelaciones el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, cuando aún no se había producido la situación posterior relacionada con la intervención de Estados Unidos.

Sin embargo, reconoció que ahora podría haberse abierto “una ventana de oportunidad más contundente” para nuevas liberaciones.

Uno de los puntos que más preocupa a la organización es la falta de transparencia. Según Himiob, el poder Ejecutivo venezolano conoce perfectamente quiénes son los presos políticos, pues maneja los datos sistematizados por el Foro Penal.

“Tienen todos y cada uno de sus datos, saben quiénes son y dónde están. Pero al final del día, los que tienen la llave de la cárcel son ellos”, afirmó, insistiendo en que no existe claridad sobre los criterios usados para decidir quién sale y quién permanece detenido.

Como ejemplo de esa opacidad, mencionó el caso del ciudadano español Miguel Moreno, tripulante de un buque de investigación arqueológica detenido por la Armada venezolana en junio del año pasado.

Moreno fue excarcelado y trasladado a España, mientras que los otros ocho miembros de la tripulación, también extranjeros, continúan privados de la libertad. “No sabemos por qué se excarcela a uno y no a los demás”, señaló.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: