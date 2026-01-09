En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Por qué se están demorando las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela?

¿Por qué se están demorando las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela?

De los más de 800 presos políticos, ONGs aseguran que solo se han realizado 11 liberaciones luego del anuncio realizado por el régimen de Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad