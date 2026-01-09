¿Por qué se están demorando las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela?

La incertidumbre sigue marcando el día a día de las familias de los más de 800 presos políticos que permanecen detenidos en Venezuela. Pese a los anuncios oficiales realizados por voceros del régimen, las excarcelaciones prometidas no se han materializado de forma masiva, lo que ha incrementado la angustia y el desconcierto entre las víctimas. Así lo advirtió Andreina Baduel, coordinadora del comité por la libertad de los presos políticos, en entrevista con Recap Blu.

Baduel describió el momento actual como uno de “zozobra e incertidumbre”, especialmente para quienes ya han sufrido directamente la persecución política. Según explicó, tras los recientes acontecimientos en el país, los presos políticos fueron sometidos nuevamente a regímenes de incomunicación y aislamiento, una situación que apenas comenzó a regularizarse con el restablecimiento progresivo de las visitas en centros de reclusión como El Rodeo I, Ramo Verde y, desde este fin de semana, El Helicoide.

Sin embargo, la dirigente fue enfática en señalar que los anuncios de liberaciones no se han traducido en hechos concretos. De acuerdo con la información que manejan las organizaciones de derechos humanos, no se ha liberado ni siquiera el 1 % de los detenidos por razones políticas.

“No llevamos más de 11 presos políticos excarcelados”, afirmó Baduel, quien insistió en que lo ocurrido dista mucho de una medida amplia y real que responda a la magnitud del problema.



¿Por qué se demoran?

Sobre las razones de la demora, Baduel aseguró que no existe información oficial clara y que las familias solo acceden a datos extraoficiales. A su juicio, esta falta de transparencia responde a un patrón reiterado del régimen venezolano, que mantiene a las víctimas en un estado permanente de opacidad y presión psicológica.



“En Venezuela todos los poderes están secuestrados por el Ejecutivo”, sostuvo, al tiempo que recordó que en el país continúan denunciándose violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

ONG denuncia "aislamiento y condiciones inhumanas" de 58 presos políticos en la cárcel Tocorón de Venezuela Foto: AFP

La coordinadora del comité por la libertad de los presos políticos no descartó que existan intereses internos dentro del régimen para dilatar las excarcelaciones. Según dijo, el retraso podría obedecer a una estrategia para ganar tiempo y tratar de imponer una “realidad absurda” frente a las exigencias de cambio político expresadas por la sociedad venezolana. Mientras tanto, las familias continúan esperando que los anuncios se conviertan en libertad plena y efectiva para todos los presos políticos.



El caso de Nahuel Gallo

Una de las familias que también sigue viviendo la zozobra y la incertidumbre es la del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien lleva más de un año preso en Venezuela, según su esposa María Alexandra Gómez, después de una "injusta y arbitraria detención".

De hecho, para ella esto se trata de una desaparición forzosa, pues no han tenido ninguna comunicación con Nahuel y tampoco tiene una defensa en ese país.

Gendarme argentino Nahuel Gallo Foto: AFP

"Nunca le han dejado comunicarse con su familia, ni siquiera poder tener una llamada con su hijo. He tenido una lucha por 13 meses. Es una desaparición forzosa. Nunca le dieron asistencia consular, lo acusaron de muchas cosas pero nunca mostraron pruebas", añadió su esposa.

Ahora, tras la intervención de Estados Unidos, la familia de Gallo espera conocer información de su estado de salud y que se dé su liberación próximamente.