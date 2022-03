Las razones por las que sanciones económicas a Rusia no impactaron como se esperaba, según experto

La Unión Europea y más países han aplicado sanciones, en especial económicas, a Rusia por la invasión a Ucrania, que ya deja dos millones de refugiados, según cifras de las Naciones Unidas. Sin embargo, para el historiador Juan Camilo Vergara estas penalidades no estarían afectando el sistema financiero ruso, pues desde hace años dependen de su propia economía.

Así, el cierre de relaciones de algunos países que compraban, por ejemplo, petróleo y gas directamente a Rusia no sería un factor determinante para afectar al gobierno de Vladímir Putin, según detalló el experto en Mañanas BLU.

“Estas sanciones que vienen anunciándose realmente dentro del gobierno ruso, probablemente, ya había sido previstas. Es muy probable que esta invasión, con todas sus consecuencias para Rusia, ya estuviera planeándose desde hace varios años. Se acomodó para cualquier escenario (…) “Las sanciones realmente no tendrán el efecto que se espera, porque no han detenido a Putin”, aseveró.

¿A dónde va la guerra entre Rusia y Ucrania?

“Este conflicto es una continuación a la estrategia de Vladímir Putin, que es aprovechar una especie de vacío de poder que existe en Ucrania, do nde la OTAN y Occidente ha prometido duras sanciones, pero ninguna de esas ha evitado que distintas dictaduras actúen”, dijo Vergara.

Impacto de la nueva moneda: petróleo y gas

El experto recalcó que las sanciones respecto a las importaciones y exportaciones de petróleo ruso no son un golpe duro para Putin, pues su economía depende desde hace años de otras industrias, como la militar.

“También podemos relativizarlo. Hoy en día las exportaciones agropecuarias de Rusia superan las de crudo y de gas. Por ejemplo, las ventas de armas de Rusia a la India y otros países también supera a la industria de los gaseoductos”.

Además, comentó que excluir a Rusia del sistema de mensajería económica Swift tampoco impactó como se esperaba porque desde hace años vienen “preparando su propio sistema interno, el cual lo tiene más del 90 % de la población”.