Blu Radio  / Mundo  / Latam suspende "hasta nuevo aviso" su ruta Bogotá-Caracas por restricciones de régimen venezolano

Latam suspende "hasta nuevo aviso" su ruta Bogotá-Caracas por restricciones de régimen venezolano

El pasado 26 de noviembre, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, decisión que afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Latam vuelos a Caracas desde Bogotá
Latam vuelos a Caracas desde Bogotá
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

