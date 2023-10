“Llegamos una noche antes de que iniciara la guerra”: colombiana en Israel

Diana Bermúdez, una colombiana que quedó atrapada en Israel junto a su esposo Pablo Bermúdez, habló con Blu Radio para contar cómo viajaron a ese país como turistas el pasado viernes, 6 de octubre, quedándose atrapados en medio de la guerra contra Palestina

"Estábamos desayunando el sábado cuando empezamos a ver los bombardeos", explicó.

Tras los bombardeos, la pareja estableció contacto con la Cancillería colombiana, sin embargo, tras su primer contacto con los funcionarios del Gobierno no quedaron muy satisfechos, esto debido a que la persona que los atendió no les dio el trato de alguien que está en medio de esta crisis.

“La verdad no me sentí muy respaldada. Me escribieron por WhatsApp pidiendo copia de los pasaportes para confirmar donde estábamos, me dijeron que siguiera las recomendaciones del hotel y estuviéramos pendientes del vuelo, en caso de no poder viajar permanecer en el hotel”, explicó a Blu Radio.

El primer ministro de Israel advirtió el 8 de octubre sobre una guerra "larga y difícil", mientras que los enfrentamientos con Hamás dejaron cientos de muertos en ambos bandos tras un sorpresivo ataque del grupo militante palestino contra Israel. Foto: AFP

Diana y su esposo, por motivo de sus vacaciones, programaron el viaje a Jerusalén para pasar en Israel todo el fin de semana, sin embargo, actualmente tienen la incertidumbre de no poder regresar a Colombia.

“Nuestro vuelo inicial de regreso era mañana martes, ahora permanece como programado, aguardamos la esperanza de que no lo cancelen y podamos regresar a Colombia”, manifestó.

A lo largo del día, Jerusalén ha sido blanco de múltiples ataques aéreos, así lo confirmó la colombiana que se encuentra atrapada en medio del conflicto.

“Gracias a la cúpula antimisil que ellos tienen no ha sido grave, pero se siente como vibra el piso, no he podido dormir, en cualquier momento puede sonar la alarma y hay que salir corriendo”, manifestó.

