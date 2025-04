Llevó a su bebé a vacunar y descubrió que le dejaron la aguja enterrada: "No dejaba de llorar"

Una mamá angustiada denunció ante la Policía y un centro de salud que su pequeño hijo, de tan solo cuatro meses, fue víctima de una mala práctica por parte de un enfermero, quien le aplicó las vacunas, segunda dosis, de neumococo, poliomielitis, quíntuple pentavalente y rotavirus.

Ocurrió en la ciudad argentina Florencio Varela. Según contó la mujer, llevó a su bebé para el procedimiento rutinario, pero se llevó una terrible sorpresa al percatarse que, luego de las vacunas, su hijo aún tenía enterrada una aguja en la pierna.

Esto pasó el viernes, 30 de marzo, en horas de la tarde, aproximadamente a la 1:30, en el centro de salud CAPS Las Malvinas, de acuerdo con el medio local Todo Noticas (TN) , que tuvo acceso a fotos de cómo le quedó la pierna al bebé: hinchada y con marcas de sangre.

“(…) Le pusieron las cuatro vacunas inyectables y una oral. Cuando llegué a casa, mi bebé no dejaba de llorar. Pensé que era por las vacunas, pero no paraba”, relató Karen, la mamá, en diálogo con TN .

Foto: tomada del medio TN

Dijo que el llanto de su hijo la preocupó y, al ver que no dejaba de llorar, le quitó la cinta que tenía y vio que “el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna”. En ese momento, según mencionó, simplemente “no lo podía creer”.

En su versión, expresó que sintió miedo ante la posibilidad de que su bebé se contagiara de alguna bacteria a causa de tener por varias horas esa aguja clavada en la pierna, por lo que regresó al lugar donde le aplicaron la inyección.

Sin embargo, cuando llegó “reclamar”, el enfermero ya no estaba. Explicó que la atendió otro trabajador, quien le indicó el protocolo a seguir en casos como estos.

“Me dijo que las agujas son estériles y tienen fecha de vencimiento. También me pidieron que deje una queja en un libro. Ni ellos podían creer lo que había pasado; dejé mi queja, pero no me quedé tranquila”, recordó.

En ese momento, llamó a la Policía y reportó lo que le había pasado a su bebé. Según el medio, un oficial habló con el enfermero, “quien admitió que la mujer lo agarró a tiempo”.

Actualmente este grave caso es investigado por la Secretaría de Salud de la región y la Policía.

Además, el pequeño fue llevado a un hospital para hacerle un análisis de sangre y orina para descartar afectaciones.

“Lo dejaron internado porque le están pasando medicamentos de forma intravenosa. Parece que el foco de infección está en la pierna, le detectaron altos los glóbulos blancos. Vamos a ver cómo evoluciona”, añadió la mamá.