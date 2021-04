"Los abracé, los besé y me disculpé todo el tiempo”: mujer que mató a sus hijos para “protegerlos”

La mujer, de 30 años, Liliana Carrillo fue capturada en California , Estados Unidos, por robar un carro. Sin embargo, no ha sido juzgada por el asesinato de sus tres hijos; la abuela de los pequeños fue quien encontró los cuerpos y avisó a las autoridades.

Según una entrevista en el portal KGET-TV, Liliana aseguró que los menores serían abusados y maltratados, argumentando así la razón para acabar con la vida de los pequeños. Joanna, de 3 años, Terry, de 2, y Sierra, un pequeña de tan solo 5 meses. “Sé que ya no les harán daño, eso es todo lo que me importa”, dijo.

En la entrevista, Liliana confirmó que sufre de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático y aseguró que en el momento de los hechos no tomaba medicamentos.

La mujer explicó que ahogó a sus hijos para salvarlos de una presunta red de tráfico sexual en la que Denton, padre de los niños, estaba involucrado. “Los abracé, los besé y me disculpé todo el tiempo, amaba a mis hijos”.

El padre de los niños, Erik Denton no ha sido vinculado a la investigación a pesar de las declaraciones de Liliana Carrillo. Denton manifestó su profundo dolor por el fallecimiento de sus hijos y aseguró que en febrero habría intentado tener la custodia de los pequeños argumentando que la madre de sus hijos no tenía las facultades mentales para hacerse cargo de ellos.

“Sé lo que hice. Es horrible y lo odio y me odio a mí misma por eso, pero como dije, no estaba dispuesta a que me los quitaran para que fueran torturados y abusados”, agregó Liliana.

El caso continúa en investigación por las autoridades de California.